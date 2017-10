Bancada de MS, PRF e ministério destravam R$ 5 milhões para compra de viaturas

Assessoria/Divulgação Senador e o superintendente se reuniram em Brasília, para elaborar o pedido

O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, senador Waldemir Moka (PMDB), acertou com o Ministério da Justiça a liberação de R$ 5 milhões para a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado. Moka encaminhou o documento ao ministro Torquato Lorena Jardim, solicitando o cancelamento de emenda de bancada, para fazer a troca de rubrica para a destinação dos recursos.



Os recursos, de acordo com o superintendente Luiz Alexandre Gomes da Silva, serão utilizados para aquisição de viaturas. O senador e o superintendente se reuniram em Brasília, para elaborar o pedido de acordo com as normas orçamentárias.



Com o cancelamento, vai ser possível à Justiça buscar a verba, em outra rubrica, de caráter nacional, sem carimbo para um Estado determinado, conforme entendimento prévio entre bancada, PRF e o ministro.



“A determinação da bancada federal do Mato Grosso do Sul é importante no sentido de destravar a liberação desses recursos, de grande necessidade para a PRF, em virtude da ausência de viaturas em número suficiente para a cobertura dos trabalhos da polícia rodoviária”, observou o superintendente.



Moka destacou a compreensão dos integrantes da bancada federal para que a mudança fosse feita. “É preciso ser ágil na busca de soluções, seja em que área for dos serviços à população, ainda mais quando se trata da segurança dos cidadãos, no caso particular, no tráfego rodoviário em nosso Estado”, diz.