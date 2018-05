Bairro da Capital recebe obras de asfalto nesta sexta-feira

Divulgação/PMCG Obras começam amanhã

As obras de drenagem e pavimentação no Bairro Nova Lima, etapa A, projeto que integra o PAC Pavimentação, serão retomadas nesta sexta-feira (25).

De acordo com a prefeitura, o serviço começa a partir da colocação das travessias da rede de esgoto na pista lateral à Avenida Cônsul Assaf Trad , com a terraplanagem, e em seguida será aplicada a capa asfáltica no trecho entre a Rua Zulmira Borba e a Rua Marquês de Herval. A pavimentação desta via vai ajudar a desafogar um pouco o tráfego na Assaf Trad, no sentido bairro-centro.

Dos quase 20 quilômetros de pavimentação previstos nesta etapa, iniciada em agosto do ano passado, até a interrupção do serviço em novembro do ano passado, foram executados 7,44 quilômetros e mais de 90% da drenagem programada.

Ainda conforme a prefeitura, como parte da drenagem, foi implantado um tubo Armco de 1,20 metros de diâmetro, que atravessa a Avenida Cônsul Assaf Trad (na altura da Rua Eugênio Lima), pelo chamado método não destrutivo. A tubulação vai escoar toda a água pluvial do Nova Lima para um piscinão (bacia de retenção) existente nos fundos do Alphaville.

A pavimentação do Nova lima foi interrompida em novembro do ano passado porque a Águas Guariroba suspendeu a implantação da rede de esgoto, depois que o Tribunal de Contas suspendeu o contrato que prorrogava o contrato de concessão por mais 30 anos. A Caixa não autoriza o andamento de obras financiadas com recursos do FGTS, como este projeto, em regiões onde não haja rede de esgoto.

Depois que o TCE/MS garantiu a prorrogação da concessão por mais 18 anos, até o julgamento do mérito da ação, a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg) determinou o reinicio da expansão do esgoto em todas as áreas onde há obras de pavimentação em andamento, como o Nova Lima e o Santa Luzia.

O projeto

A etapa A da pavimentação e drenagem do Nova Lima cobrirá o quadrilátero formado pelas ruas Marques de Herval, Jerônimo de Albuquerque, Zulmira Borba e Avenida Cônsul Assaf Trad. Serão implantados 8,75 quilômetros de drenagem, 19,38 km de pavimentação e 4,78 km de recapeamento.

Nesta primeira etapa está programado o asfaltamento das ruas Sócrates; Dona Maria Izabel; Dom Sebastião Leme; Santo Inácio de Loiola; Júlio Prestes; Eugênia Lima; Randolfo Lima; Assunção Borba; Martin Faustino; Botafogo; Eugênio Silvério; Alfredo Borba; Padre Antonio Franco; Firmo Cristaldo; Galileu; Aquiles; Celina Baís Martins, além das avenidas Carlota Joaquina e Cândido Garcia.

Serão recapeadas as ruas Marques de Herval; Jerônimo de Albuquerque e Avenida Zulmira Borga, uma das principais vias de acesso ao bairro, que também será duplicada, nesta etapa entre a Cônsul Assaf Trad e a Jerônimo de Albuquerque. O trecho complementar será feito como parte das obras do Complexo José Tavares, que serão licitadas em agosto. .