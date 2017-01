Ave com coloração rara e animais da fauna regional são flagrados por trabalhadores da Fibria

Divulgação/Assessoria O periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri), ou periquito-estrela

Com uma base florestal de 372 mil hectares dos quais cerca de 105 mil são de áreas destinadas à conservação ambiental, a Fibria busca aplicar as melhores práticas de manejo do eucalipto garantindo assim uma produtividade sustentável. Visando proteger o meio ambiente do qual sai o seu principal produto, os trabalhadores das fazendas da empresa tiveram a oportunidade de avistar um periquito-estrela com uma coloração rara.



Por meio do monitoramento da biodiversidade, realizado em meio às áreas da Fibria, nos últimos oito anos foram registradas 688 espécies de animais. Desse total, 368 foram de aves. O número chama a atenção devido às aves serem importantes agentes para o equilíbrio ecológico e indicadoras da qualidade do ambiente.



“Os registros evidenciam que durante toda a fase de formação dos plantios há a presença constante de pássaros nas nossas áreas florestais. A colheita em mosaicos, ou seja, dividida em blocos, é uma das práticas do manejo sustentável da Fibria que beneficia a fauna servindo de área de trânsito, conectando fragmentos de vegetação nativa. Dessa forma, as florestas plantadas em diferentes idades auxiliam na manutenção de um ambiente propício para a biodiversidade local”, diz Renato Cipriano Rocha, coordenador de Meio Ambiente florestal.



O periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris chiriri), ou periquito-estrela, foi “flagrado” em uma fazenda na região de Três Lagoas, pelo coordenador de Recursos de Campo do Centro de Tecnologia, Ailton Carlos da Silva. A espécie habita campos com vegetação baixa, matas ciliares, cerrado, cerradão e se adapta bem às florestas plantadas.