Autoridade da aviação da Bolívia Suspende licença da empresa aérea LaMia

MattVarley/Reuters Empresa operava o avião que caiu com equipe Chapecoense e jornalistas na Colômbia

A licença para voar da empresa aérea LaMia, foi suspença pela autoridade de aviação civil boliviana (DGAC), segundo a agência Reuters.

De acordo com as descobertas iniciais de autoridades colombianas de aviação, o avião que caiu na Colômbia e matou 71 pessoas, incluindo a maior parte da equipe da Chapecoense, estava sem combustível no momento do impacto.

Somente seis pessoas a bordo do voo da companhia Lamia sobreviveram, incluindo três jogadores da Chapecoense, um jornalista e dois tripulantes.

Além de suspender imediatamente o certificado de operações da LaMia, a Bolívia informou que irá substituir a equipe da autoridade de aviação do país para garantir transparência na investigação. A Direção Geral de Aeronáutica Civil nega qualquer ato irregular.

Os funcionários da empresa foram afastados para não haver contaminação dos dados referentes ao acidente ocorrido na última terça-feira, disse o Ministro de Obras Públicas da Bolívia, Milton Claros.