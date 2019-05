Aulas do “Palco para Todos” começam nesta segunda-feira

Divulgação/PMD Alunos da Reme começam a realizar as atividades nesta segunda-feira

O projeto cultural “Palco para Todos” começa na próxima segunda-feira (6) em Dourados com aulas gratuitas para os 450 alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) que realizaram as inscrições. Serão ofertadas aulas de balé, jazz, dança do ventre, desenho e/ou arte para criança.

As aulas acontecem nas academias parceiras de artes visuais e dança em Dourados. São parceiras da ação, a Academia de Ballet Anna Pavlowa, Stúdio Blanche Torres, Instituto de Desenvolvimento Artístico e Social Sucata Cultural, Stúdio Jacy Brasileiro, Academia de Dança Maria Ester, Ebacisa Escola de Ballet e Fitness, Entreartes Espaço de Convivência Artística, Beco das Artes e a Casa dos Ventos.

Já nesta segunda-feira (06), os participantes terão atividades na Ebacisa Escola de Ballet, Sucata Cultural, Academia de Dança Maria Ester, Entreartes Espaço de Convivência Artística e Casa dos Ventos.

A coordenadora do Palco para Todos, Andiara Pacco, destaca as novas possibilidades que as atividades trazem aos participantes por meio da arte e da cultura, contribuindo na construção de um cidadão mais responsável, crítico e sensível.

As inscrições foram abertas aos pais/responsáveis nos dias 25 e 26 de abril e as vagas se esgotaram rapidamente. Já existe uma lista de espera para participação no projeto. A coordenadora explica que o critério adotado, será substituir, conforme a lista, os matriculados no projeto que faltarem duas vezes sem justificativas ou desistirem.

Mais informações podem ser obtidas em contato com o Nace/Cultura no Parque dos Ipês, das 07h30 às 13h30. O telefone para contato é o 3411-7709.