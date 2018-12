Ato em terminal encerra campanha de combate à violência contra mulher

Prefeitura de CG/Cedida Pelo menos 100 mil pessoas utilizam o transporte público coletivo todos os dias, em Campo Grande

Foi realizado nesta segunda-feira (10) um ato no Terminal Morenão, para divulgar as ações de combate ao abuso sexual dentro do transporte público coletivo, em Campo Campo Grande. O evento encerrou a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que teve início em 20 de novembro, promovida de Prefeitura Municipal.

Segundo órgão, pelo menos 100 mil pessoas utilizam o transporte público coletivo todos os dias, em Campo Grande. Intitulada “O transporte é público, o meu corpo não!”, a campanha reforça o direito das mulheres de não serem importunadas.

“Estamos aqui mais uma vez, para reforçar o direito de ir e vir de todas as mulheres, com segurança, com respeito e com dignidade. Não podemos aceitar nenhum tipo de abuso. O transporte coletivo é um direito de todas as pessoas e não podemos aceitar que as mulheres sejam vítimas de abuso, seja no ônibus ou em qualquer outro espaço coletivo”, disse a subsecretária de Políticas para a Mulher, Maritza Cogo.

A Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, teve sua primeira edição em 1991 e já conquistou a adesão de 160 países desde então. No Brasil, a Campanha começou a ser realizada em 2003.