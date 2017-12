Atendimento ao público do Detran segue normal neste recesso de fim de ano

O atendimento ao público das agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Mato Grosso do Sul segue normal neste recesso de fim de ano.

Deurico/Capital News Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)

Segundo nota da instituição, não haverá expediente apenas na segunda-feira (1º de janeiro de 2018), por causa do feriado de Ano Novo.

Provas práticas agendadas para janeiro são realizadas apenas em Campo Grande e Dourados.

As pessoas que precisarem dos demais serviços oferecidos pelo departamento, podem acessar o site do Detran-MS e verificar um posto de atendimento mais próximo. Ou entrar em contato pelos telefones 154 na Capital e (67) 3368-0500 no interior do estado.