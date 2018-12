Atender prefeitos: Sala multiuso é inaugurada na Assomasul

Deurico Ramos/Capital News

Foi inaugurado na tarde de ontem (7) uma Sala Multiuso para prefeitos e secretários municipais do estado nas dependências da Assomasul (Associação de Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. A solenidade contou com a presença do presidente da entidade e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, do Governador, Reinaldo Azambuja, homenageados e autoridades.

O complexo foi batizado com o nome do ex-prefeito de Corumbá e já falecido, Ruiter Cunha. A viúva, Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa, e os filhos estiveram na solenidade. De acordo com Beatriz, a homenagem é justa, já que seu ex-marido era um entusiasta do municipalismo. “Tudo começa em um município. É nela que aprendemos, crescemos e desenvolvemos. Meu marido morreu sem ver as reformas necessárias para que as cidades alcance as autonomias necessárias para que alcançasse a independência necessária. No entanto, essa instituição luta por isso, algo que meu marido sonhava e acreditava”, explicou.

De acordo com o presidente Pedro Caravina, “o local funcionará como uma espécie de extensão das prefeituras visando auxiliar aos prefeitos, prefeitas e secretários municipais na busca de recursos para investimento em vários setores da administração pública, além de abrir mais um espaço para capacitação dos servidores”, diz Caravina.

Local

O complexo tem o 140 m2 ,construído com recursos próprios para expandir as atividades desenvolvidas pela Assomasul e agregar novas parcerias institucionais, como O Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul (Confaz-M/MS), além contemplar prefeitos, prefeitas e secretários municipais do interior, que queiram ocupar o espaço para reuniões quando vierem a Capital tratar de negócios de interesse dos municípios.

O Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Cetran-MS) ocupará o espaço por meio de convênio para tratar de questões relacionadas ao trânsito com os municípios. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por exemplo, prevê uma clara divisão de responsabilidades e uma sólida parceria entre órgãos federais, estaduais e municipais.

O Estado tem a marca histórica de 80% de municípios aptos a desempenhar todas as competências estabelecidas no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo o primeiro do país em percentual de municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), segundo atesta o Cetran-MS.

A Sala Multiuso é mais um compromisso assumido pelos membros da atual diretoria da Assomasul como parte de sua plataforma de gestão, buscando atender a todos os gestores municipais do Estado.