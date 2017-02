Assomasul tem cerimônia de posse da nova diretoria e primeira reunião no mesmo dia

Divulgação/Assessoria Prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, assume presidência visando garantir mais recursos para os municípios do Estado

Na manhã desta quinta-feira (2), prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, empossado como presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), prometeu esforços no sentido de estreitar ainda mais as relações institucionais com os órgãos públicos, além de muita dedicação visando garantir mais recursos para os municípios do Estado.



Em ato simbólico de posse, que ocorreu na sala de reuniões da presidência juntamente com os prefeitos que ocuparam os demais cargos da diretoria da entidade municipalista. Caravina Eleito no começo do ano por meio de chapa única, assume biênio da entidade.



De acordo com Caravina, “a necessidade de manter o bom relacionamento institucional que tem com os poderes Executivo e Legislativo”, pontuou presidente. Ainda segunda Caravina, a necessidade de dar o suporte aos prefeitos, auxiliando-os na tarefa de administrar seus municípios dentro das limitações da entidade.