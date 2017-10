Associação Renasce Uma Nova esperança promove

Assessoria Os atendimentos nas áreas de fisioterapia e terapia ocupacional, garantem o desenvolvimento de mais de 120 assistidos

A Associação Renasce Uma Nova Esperança realizará no dia 5 de novembro, a 4ª edição da Feijoada do Bem. O evento comçerá às 8h com previsão de término às 17h. O objetivo é a arrecadação de recursos para a construção da sede própria da associação, que há dez anos ampara crianças e adolescentes com hidrocefalia e outras deficiências. O evento começará ao meio dia no Círculo Militar de Campo Grande.

Este é o único evento beneficente que a associação promove anualmente para arrecadar fundos. Nesta edição, além da tradicional feijoada haverá a participação especial do Grupo Forró PVC e do Grupo Buxixo.

No evento também haverá a venda de bebidas para maiores de 18 anos, onde toda verba arrecadada também será revertida para a construção da sede da Associação.

O convite custa R$ 40 e podem ser adquiridos direto na Renasce Une, nas redes sociais ou pelo telefone (67) 3044-5530.

História

Há dez anos, a Associação Renasce Uma Nova Esperança oferece o amparo à crianças e adolescentes que sofrem de doenças graves como hidrocefalia, paralisia cerebral, holoprosencefalia (mal formação no cérebro e na face) e outras deficiências. Os atendimentos nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, garantem o desenvolvimento de mais de 120 assistidos mensalmente.

Além disso, a Renasce-Une auxilia as famílias por meio da doação de cestas básicas, leites especiais e suplementos. Pois, a maioria vive em situação de vulnerabilidade social.

Em 2015, a Renasce-Une foi uma das beneficiadas pelo projeto do Vaquinha Social, onde o valor arrecadado foi utilizado para a aquisição do terreno, localizado na Rua Belém, s/n, no bairro Jd. Imá, onde será construída a sede própria da associação.