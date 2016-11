Associação Nipo de Campo Grande tem novo presidente

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Nova diretoria terá evento de posse em janeiro de 2017

A eleição do novo presidente da Associação Nipo foi realizada neste domingo (27), e com 83 votos válidos o engenheiro civil e professor universitário aposentado, Jorge Gonda, 68, é o novo presidente da Associação esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande. No total foram 86 votos, sendo dois brancos e um nulo.

A nova diretoria deve tomar posse janeiro de 2017 e o mandato se prolonga até o dia 31 de dezembro de 2018. Apenas uma chapa concorreu na eleição, da qual Gonda se candidatou como presidente. Associado há mais de 25 anos na entidade, sendo 18 na diretoria executiva.



“Pretendo resgatar os sócios da colônia japonesa para manter a cultura, tenho uma preocupação com a Escola Visconde de Cairu que tem 98 anos, mantida pela Associação, precisamos ampliar o ensino e o número de alunos, por fim, a ocupação da área da sede campo, fazer um plano de estudo para esta área”, destacou o presidente eleito.