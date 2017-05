Associação de Três Lagoas realiza oficina em combate à Homofobia

Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas Palestras ocorrem no Núcleo de Inclusão Produtiva de Três Lagoas

A Associação Três-lagoense de Gays, Lésbicas e Travestis (ATGLT) realiza nesta terça-feira (9), a partir das 14h, no Núcleo de Inclusão Produtiva,a “Oficina de Prevenção e Cidadania Trans” em alusão ao Dia Internacional, Estadual e Municipal de Combate à Homofobia. Além do debate, o evento também proporcionará a emissão da Carteira de Identificação por nome Social para População LGBT do município.



No evento, estão previstas duas palestras, sendo uma com tema “Prevenção e Avanços da Aids” DST/AIDS e a outra “Cidadania Trans. Direitos e deveres para cidadania Trans”. Já para a emissão das Identidades por nome social, os interessados devem apresentar cópia e original de uma foto 3x4, RG, CPF, Comprovante de Residência (caso não esteja em nome do candidato ou de seus pais, o titular documento deve emitir uma autodeclararão, conforme a Lei nº. 4082).



O dia 9 de maio é, desde 2011, o Dia Estadual de Combate à Homofobia, sendo a data escolhida em alusão a 17 de maio de 1990, dia em que a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde aprovou a retirada da homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças, declarando que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão.



Serviço:



O Núcleo de Inclusão Produtiva fica localizado à Rua Sebastião José de Souza, 715 - Nossa Senhora Aparecida. Para mais informações, o interessado deve entrar em contato pelos telefones (67) 3929-1793 e (67) 9279-4063, e falar com o Edimilson Cardoso da Cruz.



Cronograma:



14h - Abertura

14h30 - Palestra – “Prevenção e Avanços da Aids” DST/AIDS

15h30 - Intervalo

15h45 - Palestra - Cidadania Trans. Direitos e deveres para cidadania Trans.



Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas

Legenda: Palestras ocorrem no Núcleo de Inclusão Produtiva de Três Lagoas