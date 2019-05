Assentamento rural de Corumbá terá posto de saúde e escola

Renê Marcio Carneiro/PMC Obras foram formalizadas durante reunião com moradores do assentamento rural

Com orçamento estimado em R$ 433 mil, o prefeito de Corumbá/MS, Marcelo Iunes, oficializou a construção de um posto de saúde no assentamento São Gabriel, localizado às margens da BR-262, na área rural do município. A obra foi formalmente anunciada pelo chefe do executivo municipal na tarde dessa sexta-feira (17), que também liberou o início do processo licitatório para a construção de uma escola de Educação Infantil.

O encontro com os assentados aconteceu na casa da vice-presidente da Associação dos Pequenos Produtores, Vera Silva, onde o prefeito assinou a ordem de serviço para iniciar os projetos. Ainda na reunião, Marcelo Iunes se comprometeu a articular ações junto às bancadas estadual e federal do Mato Grosso do Sul, para garantir melhorias no cotidiano das famílias que vivem lá.

Os assentados receberam a notícia com bastante entusiasmo, já que a confirmação das obras atende a um antigo anseio dos moradores do assentamento São Gabriel. O prefeito também confirmou que as ações de recuperação das estradas vicinais que cortam toda a região do assentamento serão executadas de maneira contínua pela Prefeitura.

Escola de Educação Infantil - Marcelo Iunes explicou que após construção, a escola vai atender apenas crianças da pré-escola até a primeira série do Ensino Fundamental e que, futuramente, o serviço será estendido até a 5ª série.