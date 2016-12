Arte em ferro vira negócio de família como opção para presentear e inovar na cidade de Nova Alvorada

Santi comunicação Empreendedorismo e arte: durabilidade e acabamento são diferenciais

O serralheiro Jasão Silveira Gomes, resolveu inovar no ofício que atua desde moço. Unindo as encomendas funcionais, como a fabricação de portões e outras estruturas metálicas para residências e indústria, ao seu hábito de criar peças decorativas. Há um mês Jasão e sua família realizaram o sonho de abrir uma loja própria e comercializar as elaboradas peças.



A tarefa de apresentar a arte aos clientes fica a cargo da esposa, filha e cunhada. “Ele produz e nós damos o acabamento”, conta a companheira Rosângela Pereira Nascimento. A esposa gerencia o espaço “Art’s Ferro - Presentes e Decorações” junto com a filha, Deise Nascimento Gomes, e a irmã, Rafaela Pereira Nascimento.



Segundo Rosângela, o acolhimento do clima familiar somado à variedade e exclusividade das mercadorias tem rendido uma ótima procura. “Estamos contentes. As pessoas entram aqui e simplesmente dizem: estou procurando por um presente. A gente conversa e o cliente sempre encontra algo diferenciado”, descreve.



Além dos diversos acessórios em ferro, que vão desde quadros, aparadores, bandejas, porta-guardanapos, ganchos decorativos, suportes de jardim, enfeites de mesa até balanços, mesas e cadeiras, o Art’s Ferro comporta outros mimos, como louças, cerâmicas e esmaltados. A idéia é proporcionar presentes que caibam em todos os bolsos.

Serviço:



A Art’s Ferro – Presentes e Decorações fica localizada na Avenida Alcides Menezes de Farias, nº 1377, próximo à escola Profª Fátima Gaiotto, em Nova Andradina. Os telefones para atendimento são (67) 9 9939-1305 e (67) 9 9821-6690.