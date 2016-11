Arrecadação de IPTU deve registrar queda de 20% do previsto para 2016

Wendell Reis O prefeito Alcides Bernal fez o lançamento do programa de conciliação na manhã desta sexta-feira e do IPTU 2017

A prefeitura de Campo Grande deve arrecadar 20% a menos do que o previsto com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em 2016. A informação foi repassada na manhã desta sexta-feira (25) durante o lançamento do programa de conciliação fiscal para o próximo ano.



Segundo a prefeitura, a estimativa era arrecadar R$362 milhões, mas o ano deve fechar com um montante de R$290 milhões, R$72 milhões a menos, ou equivalente a 20% do previsto na LOA (Lei Orçamentária Anual) deste ano.



De acordo com o secretário de Finanças do Município, Disney de Souza, a dívida com o IPTU hoje é de R$2,3 bilhões, sendo que R$1,3 bilhão representa somente o juro.

A arrecadação oscilou negativa e positivamente nos últimos cinco anos, conforme divulgado pela prefeitura e disposto no comparativo abaixo.



2012 – R$13,6 milhões

2013 – R$17,2 milhões

2014- R$46,6 milhões

2015- R$30,3 milhões

2016- R$13,7 milhões



Desconto

Para o próximo ano, a prefeitura deve oferecer desconto de 20% para o pagamento à vista até o dia 10 de janeiro e 20% de desconto para o pagamento até o dia 10 de fevereiro. O prefeito Alcides Bernal (PP) antecipou que o valor do IPTU deve ser reajustado em 8,78% - índice da reposição inflacionária.



Programa de conciliação fiscal

De acordo com a prefeitura, Campo Grande tem atualmente cerca de 200 mil processos de execução fiscal e programa de conciliação lançado nesta sexta-feira irá oferecer vantagens para que os contribuintes inadimplente quitem seus débitos.



O programa oferece possibilidade de desconto de 90% no juros de mora e 75% da atualização monetária no pagamento à vista.

Caso o contribuinte opte em fazer o pagamento parcelado em até cinco vezes, ele terá 75% juros de mora e 50% de atualização monetária.



Conforme o secretário de Finanças, em um IPTU de R$2 mil, por exemplo, considerando desconto da renegociação do ano que vem, o contribuinte pagará R$395 a menos de juros.