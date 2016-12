Arena Condá se prepara para velório de vítimas de queda de avião da Chapecoense

A cidade de Chapecó vive a expectativa da chegada dos corpos das vítimas do acidente que matou a delegação da Chapecoense e jornalistas que viajavam a Medellín para a final da Copa Sulamericana. A prefeitura da cidade catarinense já havia confirmado que o velório de 51 das 71 vítimas será realizado de forma coletiva no estádio do clube alviverde, a Arena Condá.

A previsão é de que a cerimônia ocorra amanhã (2) por volta do meio-dia. No entanto, a confirmação da data e do horário ainda depende da liberação dos corpos pelo Instituto Médico-Legal da Colômbia. A estimativa é de que o transporte das vítimas ocorra no máximo até amanhã de manhã, mas atrasos não estão descartados. Por isso, é possível que o velório coletivo seja realizado apenas no sábado (3).

A Arena Condá já está recebendo as adequações necessárias para que a cerimônia seja possível. No gramado do estádio, estão sendo instalados toldos para proteger os caixões e para permitir um maior conforto às famílias e amigos das vítimas que estarão no velório. A torcida do time e a população de Chapecó terão acesso às arquibancadas para também prestar a sua homenagem e se despedir dos atletas, dirigentes e da comissão técnica.

Os preparativos das autoridades de Chapecó e dos dirigentes do clube preveem, inclusive, a possibilidade de que o presidente da República, Michel Temer, compareça à cerimônia. A presença dele, no entanto, ainda não foi confirmada pelo Palácio do Planalto.

O presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, confirmou a participação no velório. Ele cancelou outros compromissos que estavam agendados pela federação para poder viajar ao Brasil.