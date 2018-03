Áreas do Estados são destinadas para ampliar serviços de segurança nos municípios

David Majella/Governo do Estado Secretários e representantes das forças de seguranças assinaram o termo de afetação

Termo de afetação assinado entre os secretários Carlos Alberto de Assis (SAD) e Carlos Videira (Sejusp) e representantes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM) prevê a cedência, por tempo indeterminado, de espaços físicos pertencentes ao Governo do Estado para instalação e ampliação de serviços públicos na área da segurança pública. A assinatura foi realizada nesta quarta-feira (14) e vai beneficiar Campo Grande e outros quatro municípios do Estado: Dois Irmãos do Buriti, Naviraí, Jaraguari e Pedro Gomes.

O titular da SAD elencou os benefícios da ação integrada. “É mais um passo importante no sentido de utilizarmos os imóveis de propriedade da administração para instalação de novos equipamentos que vão ampliar os serviços para o cidadão. Ganha a população com novos equipamentos, ganha o servidor que poderá desenvolver o seu trabalho com mais qualidade e conforto e ganha o Estado ampliando serviços, sem custos adicionais ao tesouro” pontua.

No município de Jaraguari, as áreas afetadas, de 95.280 metros quadrados, 142.560 metros quadrados e 161.551 metros quadrados, compõem a Chácara Reunidas Nasser e serão utilizadas para o desenvolvimento de atividades do 1º Esquadrão Independente de Cavalaria da PM e instalação de um berçário. Já em Naviraí, uma área de 6.431,99 metros quadrados será destinada para a instalação da sede do Corpo de Bombeiros no município.

Para o município de Pedro Gomes, uma área de 800 metros quadrados servirá para a instalação da Delegacia de Polícia Civil. Em Dois Irmãos do Buriti, no Distrito de Palmeiras, o termo de afetação uma área de 21,35 metros de frente e 25,50 metros da frente aos fundos, onde já se encontra instalada a Polícia Militar.

Com espaços de 16,85 metros quadrados, as áreas afetadas na Capital se referem às unidades da Central de Atendimento ao Cidadão – Fácil, localizadas nos bairros Coronel Antonino, Aero Rancho e Universitário para prestação de serviços do Instituto de Identificação.

O secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira, destacou a importância da ação para a segurança pública. “Representa a garantia de poder desenvolver o trabalho das instituições que estão sendo agraciadas, de forma que possa desenvolver com plenitude suas missões. No caso da PM, por exemplo, com a área da cavalaria será feito um berçário, onde no período de no máximo seis anos já teremos condições de manter nossa tropa com nosso plantel. Uma grande conquista na história de Mato Grosso do Sul, onde passaremos a ter a nossa própria tropa, sem a necessidade de adquirir animais de fora” afirmou.

Também participaram do ato o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Acosta; o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas; e o comandante- geral do Corpo de Bombeiros Militar, Joilson Alves do Amaral.