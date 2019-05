Área central do Shopping será entregue na próxima semana com evento para investidores

Juliana Brum/Capital News As obras estão aceleradas para o evento da próxima semana

A obra do Shopping Center em Três Lagoas está a todo vapor e segundo um funcionário do empreendimento a obra deve ser entregue no inicio de novembro. No próximo dia 16 de abril haverá um evento que celebrara a entrega da praça central do shopping e também será apresentado aos comerciantes interessados em adquirir sua loja, varias franquias e idéias para serem implementadas ali serão expostas no evento. A solenidade contara com autoridades, empresários e investidores locais e do interior de São Paulo.



Ate o momento as lojas confirmadas são: Riachuelo, Lojas Americanas, Renner, Cacau Show, Burger King, Cinema Cinépolis, Estudio Z, Açaí Lounge, Magic Games, Avenida e Cheirin Bão. Dentre as lojas sem confirmação e com a sua possível localização já determinada estão: Vivara, Kopenhagen, Spolleto, Montana, Kalunga. Amigão Supermercados entre outras.



O Shopping Três Lagoas possui área construída de mais de 20 mil metros quadrados, distribuídos em 145 lojas, 2 restaurantes com vista panorâmica, 25 opções de alimentação, 6 salas de cinema, amplo espaço para lazer infantil e cerca de 1.200 vagas de estacionamento.