Ar polar e frio abaixa temperatura em praticamente todo o Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 12,8°C de temperatura mínima em Campo Grande, a mais baixa da primavera até agora e a menor temperatura na capital desde o dia 22 de agosto, quando a mínima foi de 9,2°C.

Para os padrões de outubro a temperatura registrada nesta terça-feira (3) foi baixa, já que a temperatura mínima de referência para este mês é de aproximadamente 19°C. Mas é preciso lembrar que o ar polar pode chegar ao país em qualquer estação do ano e até mais forte do que se observa agora. Em outubro de 2016, o INMET registrou 11,3°C em Campo Grande.



Nesta quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove. A máxima prevista é de 25°C. A mínima prevista é de 12°C.

Depois da chuva forte e da ventania, a população de Mato Grosso do Sul teve outra situação de tempo especial nesta terça-feira: ar polar e frio abaixo de 10°C em algumas áreas do estado. Em Campo Grande, o amanhecer de 3 de outubro foi o mais frio desde o dia 22 de agosto.



O ar polar se espalhou por todo o Mato Grosso do Sul e causou queda da temperatura. Porém, o frio mais intenso, foi sentido no sul do estado que registrou temperaturas abaixo dos 10°C. A menor temperatura no estado foi de 7,4°C em Amambai, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia.



De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hidrícos de Mato Grosso do Sul) é