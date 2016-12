Aquário do Pantanal só será entregue se tiver dinheiro privado

A construção do maior aquário de água doce do planeta não será retomada tão cedo e só será concluída se tiver investimento de alguma empresa. O governador Reinaldo Azambuja condiciou a entrega da obra, nos altos da Avenida Afonso Pena, a uma parceria com a iniciativa privada. A declaração foi feita à imprensa nesta segunda-feira (5), durante entrega de resfriadores, na Capital.



Reinaldo já conversa com empresas sobre uma possível parceria, mas a definição e reinicio das obras deve levar meses. Segundo o governador, a construção iniciada no governo André Puccinelli (1996-2014) já consumiu mais de R$ 200 milhões e irá custar outros R$ 50 milhões.



Questionado se até o fim do mandato (2018) conseguirá entregar a obra, que chegou a ser incluída no Obra Inacabada Zero, Reinaldo deu uma resposta curta e vaga. “Espero que sim”, disse.



Na semana passada, o Governo do Estado paralisou a construção. Reinaldo admitiu que tomou a decisão por uma questão financeira e disse acreditar que o custo da obra é muito elevado para continuar sendo arcado apenas por recursos públicos.



HERANÇA

Por várias vezes, ao longo da campanha eleitoral de 2014, Reinaldo criticou a construção do Aquário do Pantanal, por entender que não deveria ser uma prioridade do Governo. No entanto, ao assumir o comando do Poder Executivo, ele decidiu incluir a obra no programa Obra Inacabada Zero considerando que deixar o edificio inacabado seria um prejuízo para a população, por conta do investimento já realizado.