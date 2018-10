Aprovados em concursos públicos de 2016 são convocados

Assessoria/Prefeitura Candidatos deverão ir até o Paço Municipal para receberem orientação sore a documentação

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta terça-feira (2) o edital para convocação de 71 candidatos classificados em concursos públicos de 2016. Os convocados devem comparecer no prazo de cinco dias úteis para recebimento de orientação sobre o processo de nomeação e posse.

Segundo o Edital, foram chamados 19 Agentes Comunitários de Saúde, administrador: 9, agente fiscal de meio ambiente – arquiteto: 2, agente fiscal de meio ambiente – biólogo: 1, agente fiscal de meio ambiente – engenharia agronômica: 1, agente fiscal de meio ambiente – engenharia ambiental ou sanitária: 1, agente fiscal de meio ambiente – engenharia civil: 2, agente fiscal de meio ambiente – engenharia eletricista: 1, agente fiscal de meio ambiente – engenharia florestal: 1.

E, também, agente fiscal de meio ambiente – engenharia química: 1, agente fiscal de meio ambiente – geógrafo: 1, agente fiscal de meio ambiente – bacharel em direito: 2, agente fiscal de obras, posturas e cadastros – engenheiro agrimensor: 1, agente fiscal de obras, posturas e cadastros – arquiteto: 5, agente fiscal de obras, posturas e cadastros – engenheiro civil: 5, engenheiro – agrimensor ou cartógrafo: 3, engenheiro civil: 1, médico veterinário: 1, odontólogo: 1 e psicólogo: 13.

Os convocados precisarão comparecer a contar a partir de hoje, para recebimento de orientação sobre o processo de nomeação e posse, na Gerência de Seleção de Recursos Humanos – GSRH, sita na Rua José Mariano, 234 – Jardim Bela Vista (Escola de Governo de Campo Grande – Egov/CG).

O ato da posse será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos para provimento do cargo, inclusive a aptidão física e mental e declaração que não incorre em acumulação ilícita de cargos conforme dispositivos constitucionais.

Será considerado desistente do concurso público, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que: a) não se apresentar no prazo estabelecido na legislação vigente; b) não comprovar os requisitos exigidos para investidura no cargo; c) não apresentar a documentação comprobatória necessária para investidura no cargo; d) não se apresentar para tomar posse no prazo estabelecido.

A lista dos convocados e os editais poderão ser conferidos na íntegra na edição nº 5.368 do Diogrande, a partir da página 05, que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.