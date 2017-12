Apostador tem até às 13h deste domingo para concorrer aos R$ 280 milhões da Mega da Virada

Apostas para a edição Mega da Virada que pode pagar R$ 280 milhões, caso algum apostador acerte as seis dezenas sorteadas, terminam às 13h deste domingo (31), no horário de Mato Grosso do Sul. O sorteio acontece às 19h também de amanhã.

Tanto dinheiro aplicado na caderneta de poupança — que, aliás, nem seria a melhor opção de investimento — já renderia R$ 1,63 milhão por mês, segundo o professor Carlos Campani, ouvido pelo jornal Extra do Rio de Janeiro. E o que não faltam são opções para gastar o prêmio que rende mais de R$ 54,4 mil por dia

O dinheiro da Mega da Virada também pode comprar não apenas terrenos, mas áreas prontas para negócio.

O dinheiro d Mega da Virada também pode comprar 8.775 unidades do Palio Attractive, pelo preço médio de R$ 31.980 cada uma ou 77 Ferraris do modelo F12 Berlinetta, que custa em média R$ 3,6 milhões.

Ninguém acertou as dezenas (15-37-38-42-49-50) do concurso 1.999 da Mega-Sena, sorteadas no dia 21 de dezembro. Agora, o próximo sorteio é o que vai pagar a bolada tão sonhada pelos brasileiros. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), a quina teve 73 acertadores e cada um deles receberá o prêmio de R$ 39.887,33. A quadra registrou 4.434 acertadores, com R$ 937,89 para cada um.