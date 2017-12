Apostador da Quina leva prêmio de mais de R$ 2 milhões

Tamanho do texto

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (27) o sorteio da Quina, pelo concurso 4566 no Caminhão da Sorte em Medianeira (PR). Uma aposta ganhou e o prêmio estimado para o próximo sorteio (concurso 4567) é de R$ 600 mil. O sortudo desta quarta fez a aposta em São Paulo (SP) e levou uma bolada de mais de R$ 2 milhões.

O preço da aposta com 5 números na Quina é de R$ 1,50. São 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, sempre às 20h.

Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números pelo apostador, através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Números sorteados na Quina

02 – 13 – 16 – 42 – 67

Deurico/Capital News

Quina – 5 números acertados

1 aposta ganhadora, R$ 2.098.933,13

Quadra – 4 números acertados

89 apostas ganhadoras, R$ 4.769,60

Terno – 3 números acertados

7229 apostas ganhadoras, R$ 88,30

Duque – 2 números acertados

165328 apostas ganhadoras, R$ 2,12