Aposta vencedora da Mega da Virada ocorreu em lotérica do centro da Capital

Marcelo Victor/Arquivo Capital News Mega Sena

A aposta foi feita na lotérica Ferradura da Sorte, localizada na Rua Rui Barbosa, região central da Capital. Os dez novos milionários campo-grandenses que acertaram os números da Mega da Virada em bolão de dez cotas levarão R$ 3,6 milhões.



A premiação de R$ 220.948,53 do concurso 1.890 da Mega Sena foi dividida em seis apostas pelo Brasil, porém Campo Grande foi a única em forma de bolão. A Caixa Econômica Federal ainda mantém sigilo sobre os nomes dos sortudos que acertaram os números 5, 11, 22, 24, 51 e 53, premiados no sorteio.



A Caixa ainda acrescenta que outros 1.665 apostadores acertaram cinco números e ganharam R$ 25.481,21. Outros 124.889 acertaram a quadra e irão receber o premio de R$485,30.



Os ganhadores milionários são das cidades de Trizidela do Vale (MA), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Fazenda Vilanova (RS) e Belo Horizonte.