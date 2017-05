Aposta de Porto Alegre leva R$ 3 milhões na Mega-Sena

Apenas uma aposta acertou as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena no concurso nº 1927 e receberá como prêmio pouco mais de R$ 3 milhões. O sorteio foi realizado na noite de ontem (6) no Caminhão da Sorte, em Anastácio, interior de Mato Grosso do Sul.



Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), o ganhador é da cidade de Porto Alegre (RS). Outras 140 pessoas tiveram cinco acertos e vão receber pouco mais de R$ 12 mil cada.



Também foram sorteados os números da Quina, que acumulou e pode pagar R$ 4,2 milhões no próximo sorteio; e da Timemania, que pode pagar R$ 17,3 milhões no próximo sorteio após acumular ontem.



Confira os números sorteados:

Mega-Sena: 05, 11, 13, 19, 30, 31.

Quina: 07, 26, 30, 61, 71.

Timemania: Vasco da Gama (RJ) - 01, 05, 17, 20, 42, 43, 72.