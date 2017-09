Após saber de má-formação no coração do bebê, gestante faz chá e doa presentes

Arquivo pessoal Chá arrecadou mais de mil fraldas e 14,4 quilos de leite em pó

Após descobrir problema de fertilidade e ser desenganada por médicos de que não seria possível engravidar naturalmente, a jornalista Marcela Albres dedicou extensos três anos a tratamentos, mas nem mesmo uma fertilização in vitro possibilitou o grande sonho que ela tem: ser mãe. Já muito abalada e desacreditada que a gravidez um dia seria possível, em março deste ano, Marcela é surpreendida com um resultado positivo. E o filho que começava a gerar em seu ventre não brotou de nenhuma intervenção médica. Mas, sim, pela fé.



É dessa maneira que ela, mãe de primeira viagem aos 31 anos, define a gestação do filho que se chamará Felipe. Mas, a felicidade que sentia pela notícia ganhou um capítulo inesperado. Na 24ª semana de gestação ela descobriu que o bebê tem uma má-formação no coração. Ainda assim, mesmo diante do desafio de levar a gravidez adiante, Marcela agradece e tem a certeza de que o tão sonhado filho é fruto de um milagre.



A má-formação no coração de Felipe - orgão que simboliza o amor, pode não ter sido por acaso. O pequeno que ainda nem nasceu inspira a mãe para uma decisão solidária. Como maneira de retribuir a todo o afeto e atenção que recebe desde que recebeu a notícia sobre o problema na saúde do filho, Marcela promoveu um chá de bebê, com presentes direcionados: fraldas e leites em pó. Mas não para o bebê que espera e, sim, para doar à Associação de Assistência à Criança Cardiopata Pequenos Corações (AACC) que ampara crianças portadoras de doenças cardíacas.



A entidade, sem fins lucrativos, tem sede em São Paulo e 47 núcleos espalhados pelo país. Em Campo Grande, atende a crianças internadas na ala de pediatria da Santa Casa. E são elas que receberão os materiais arrecadados com o gesto nobre de Marcela.



“Ficamos abalados quando descobrimos a doença do Felipe. Mas nossa fé é tão grande e temos a certeza de que ele foi enviado por Deus. Por isso, estamos encarando da melhor forma possível. É mais uma missão nossa. Uma forma de renovar nossa fé, unir nossa família”, comemora.



O chá de bebê aconteceu no domingo (24) e a quantidade arrecadada de fraldas e leite - 1,2 mil e 14,4 quilos, respectivamente, surpreendeu a voluntária. “Ficamos muito felizes. Pensamos nessa ação para retribuir o carinho que estamos recebendo. Sabemos o quanto esses pacientes internados precisam de carinho. O Felipe tem o essencial: amor, condições materiais, tratamento de saúde adequado. Quando recebemos o bem ele não pode parar na gente”, frisou Marcela.



O nascimento de Felipe está previsto para o dia 10 de novembro, em São Paulo. Pois terá de passar por pelo menos duas cirurgias e o estado é referência em tratamento de cardiopatia infantil.



Campanha

A doação vai colaborar com a campanha pelo Dia das Crianças que é organizada pela AACC e deve acontecer próximo à data. A coordenadora do núcleo em Mato Grosso do Sul, Liliane Oliveira Caramel, explica que os produtores adquiridos por meio da ação social deverá beneficiar não apenas os pacientes em tratamento cardíaco da Santa Casa, mas todos os internados na ala da pediatria.



“O gesto que a Marcela teve, de doar os presentes recebidos no chá de bebê não é comum e ficamos muito agradecidos. Toda a arrecadação com a campanha pelo Dia das Crianças vai ajudar a cerca de 200 crianças que hoje estão em tratamento no hospital”, frisou.



Pessoas que querem colaborar com fraldas ou leites - Nan e Ninho, em pó, podem entrar em contato com Liliane pelo telefone 99929-4962. As doações podem ser feitas até o dia 8 de outubro.