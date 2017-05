Após reforma, agência do Banco do Brasil de Pedro Gomes volta a funcionar em junho

Arquivo/Jnews Agência atenderá apenas para serviços burocráticos e não terá movimentações em dinheiro

A agência do Banco do Brasil do município de Pedro Gomes deve retornar a funcionar no mês de junho, no entanto, somente para realização de serviços burocráticos.



A agência foi completamente reformada, mas não possuirá caixas eletrônicos e nem realizará serviços de recebimentos, pagamentos ou movimentação de dinheiro.



Segundo informações do site Portal PNews, com o término da reforma, o próximo passo é a alocação e instalação de equipamentos no prédio, como computadores e afins.



A reconstrução da agência destruída por bandidos em novembro do ano passado foi estendida para março de 2018, no entanto, a previsão para o atendimento a população da cidade é até o fim do mês de junho deste ano.