Após manutenção para encerramento do ano, sistema financeiro volta ao normal

Tamanho do texto

Quatro dias fora do ar para o encerramento do exercício de 2017, sistemas da área financeira da Prefeitura de Campo Grande voltaram ao normal nesta terça-feira (2).

A. Frota/Prefeitura de Dourados .

O diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernando Garcia Cardoso, salienta que a equipe da Agetec esteve acompanhando durante o feriado os procedimentos de manutenção dos sistemas financeiros. “Não houve intercorrência e os sistemas já estão disponíveis desde a madrugada. O contribuinte já pode imprimir o boleto do IPTU pela web, bem como se dirigir até a Central de Atendimento para receber atendimento”, explica.

Foi feito backup e migração dos dados da plataforma de alto nível para a plataforma baixa. Desta forma os sistemas: SIAT / Front / Nota Fiscal Eletrônica / Nota Fiscal Avulsa/ SEMUR WEB/ Julgamento WEB / TIQ / TIQ WEB / Empresa Fácil (CIM) / PAG Web / Impressão do IPTU na Web ficaram indisponíveis.

A mesma se deu pela necessidade anual de fechamento/contabilização dos dados da área financeira. O período foi definido em conjunto com a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, em reunião realizada nesta Agência, aproveitando o período de recesso bancário.

A partir de agora contribuintes podem consultar e imprimir as guias de pagamento do IPTU pela internet no site da Prefeitura Municipal. A alternativa começou a valer neste ano.