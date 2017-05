Após fim de greve, funcionários dos correios trabalharão aos fins de semana para normalizar serviço

Divulgação Mutirão será realizado para regular as correspondências que estão em atraso

Após o término da greve dos Correios em Mato Grosso do Sul, na tarde desta segunda feira (8). Segundo a empresa um “Plano de Continuidade” uma espécie de mutirão, será realizado para regular as correspondências que estão em atraso. Serão realizadas horas extras aos sábados e domingos, durante a semana o horário também pode ser estendido, tudo para que as entregas se normalizem até o domingo dia 21/5.



Termino da greve em Mato Grosso do Sul:

Em assembléia geral na tarde de ontem (8), os trabalhadores dos correios aceitaram a proposta oferecida e decidiram por fim a greve. Dos cinco pontos acordados, entre a Federação e a direção da empresa, os trabalhadores de MS aprovaram quatro, excluindo o ponto um único ponto que trata do PDI (Plano de Demissão Incentivada) que de acordo com os trabalhadores incentivariam as demissões.



Os funcionários dos Correios entraram em greve no dia 26 de abril. A greve era por conta a privatização, demissões e retiradas de direitos, além do fechamento de mais de 200 agências no país. A empresa possui atualmente cerca de 6.500 agências próprias, além de mais de 1 mil franqueadas.