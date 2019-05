Após engolir moeda, criança de 7 anos espera quatro horas por atendimento em Corumbá

ArquivoPessoal/FolhadoMS/Cedida Fato aconteceu durante uma brincadeira com um colega de escola

Em Corumbá, a mãe do menino procurou o pronto-socorro após a criança de 7 anos ter engolido uma moeda, durante uma brincadeira com um colega de escola, e precisou aguardar quatro horas para ser atendida por um médico gastroenterologista.

De acordo com as informações do site folha do ms, a mãe foi chamada no colégio, pois o filho relatava estar sentindo uma forte dor de garganta. Questionado sobre o que poderia estar acontecendo a criança contou que durante uma brincadeira com um colega de classe, teria engolido a moeda de um real.

O menino foi encaminhado imediatamente para o pronto-socorro e depois transferido para o setor da pediatria e um exame de raio-x constatou a presença da moeda ainda no esôfago da criança. Um médico gastroenterologista foi acionado, porém, só apareceu na unidade, quatro horas depois.

Com a demora para o atendimento especializado, houve a movimentação do objeto, o qual foi parar no estômago da criança e o procedimento para retirada da moeda não pôde ser realizado.

Conforme o responsável pela pediatria da Santa Casa, a criança deverá permanecer internada até a saída “natural” do objeto. Com isso será necessário também um monitoramento do garoto, já que existe um pequeno risco de a moeda ocasionar uma obstrução e a necessidade da realização de cirurgia.

Ainda de acordo com o site Folha MS, a mãe do menino disse que o garoto permanece internado, mas que demonstra preocupação já que não foi realizado nenhum outro exame complementar para avaliação, como uma endoscopia. “O médico foi aparecer hoje aqui as 11 horas da manhã e a única coisa que estão dando para meu filho é óleo vegetal”, disse.

Em nota divulgada pelo site Folha MS, a Santa Casa de Corumbá informou que o médico acionado para o atendimento é terceirizado, já que a instituição não possui um profissional com esta especialidade dentro de seu corpo clínico.

Ainda conforme a nota, a criança teria dado entrada no pronto-socorro por volta das 11h20 da manhã, passou por consulta com equipe plantonista e realizou exame (raio-x) que constataram a presença da moeda em seu organismo.

O hospital afirma que a criança não corre risco de morte, o seu quadro clínico é estável e as medidas cabíveis para retirada da moeda seguem sendo avaliadas pelo profissional.