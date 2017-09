Após de 12 horas em greve, médicos da Santa Casa voltam a atender

A greve dos médicos da Santa Casa de Campo Grande acabou às 7h desta quarta-feira (19). A paralisação havia começado às 19h de de ontem e durou somente 12 horas. A reclamação era sobre o salário dos profissionais que estava atrasado havia 13 dias.

A. Ramos/Capital News Médicos pararam atendimentos por 12 horas na Santa Casa

Após a pressão feita pela classe de trabalhadores, a prefeitura repassou R$ 2 milhões e o hospital usou outro R$ 1 milhão de recursos próprio para quitar parte da folha de 600 médicos. Ainda faltam R$ 2 milhões para que os pagamentos sejam feitos integralmente, mas a administração municipal não deu previsão de quando fará o depóstito. A informação foi anunciada pela assessoria de comunicação da Santa Casa nesta manhã.



No período de greve, os atendimentos de urgência e emergência funcionaram em 70% e os médicos de atendimentos eletivos e ambulatoriais permaneceram em 30%.



A reclamação pelo pagamento em atraso não é isolada. De acordo com o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (SinMed), este foi o sexto mês consecutivo que a categoria recebe fora da data prevista em lei.



O recorrente atraso nos pagamentos motivou greve de três dias no mês de junho. Na ocasião, a Justiça do Trabalho confiscou os valores necessários ao pagamento da remuneração dos profissionais, encerrando a paralisação.



Outro pedido de bloqueio das contas da Santa Casa foi feito à Justiça pelo Ministério do Trabalho, ontem, mas o pagamento ocorreu antes da decisão.