Após chuva, sábado será fresco e com períodos de nublado

Após uma longa e árdua espera a chuva chegou a Campo Grande. Na madrugada de ontem, por volta das 3h30min foi registrado os primeiros indícios de chuva, na região leste da cidade. Foram 42 dias sem chuva, período em que houve aumento no número de incêndios, tanto urbanos quanto rurais, além de lotações em postos de saúde por conta da baixa umidade.



A previsão máxima neste sábado será de 26°C. A mínima de 18°C. Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.



O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu aviso meteorológico sobre a ocorrência de tempestades em todo o Estado. O aviso teve início nesta sexta-feira (29), às 10h, pelo horário de Mato Grosso do Sul, com término neste sábado (30) às 21h59 horário de Mato Grosso do Sul. “Pode ocorrer, durante a passagem do evento meteorológico, risco de corte na energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos, incidência de raios e até possibilidade de queda de granizo”.



A velocidade dos ventos poderá chegar em torno de 60 a 100 km/h.



Para obter maiores informações procure a Defesa Civil do seu município no número 199 e ao Corpo de Bombeiros no telefone 193.