Após 30 dias da enchente Projeto IDE ainda aguarda solução da Seinthra

Chuva alagou dependências do projeto a 30 dias, causando grandes prejuízos, o Instituto de Desenvolvimento Evangélico (IDE), atende 2 mil crianças adolescentes, jovens e adultos das comunidades e da região do Portal Caiobá, os transtornos são decorrentes das bocas de lobo, existentes em frente ao prédio onde funciona o projeto.



Segundo o diretor executivo, foi encaminhado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seintrha) um ofício relatando o prejuízo e solicitando solução. Porém, o mesmo disse por telefone ao Capital News, que não recebeu nenhuma resposta até o momento.



Em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Campo Grande, solicitando informações sobre previsão para solução, fomos informados que está no cronograma da secretaria a correção do problema, porém não tem data definida para ser realizado o serviço.

O Instituto recebe doações para realizar os trabalhos, a sede fica localizada na Rua Pilares, 251, bairro Portal Caioba, contatos podem ser feitos diretamente com o Instituto pelos telefones: 9.980-3596 ou 9.9141-4509.