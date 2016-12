Apoio a Azambuja garantirá nono deputado para o PSDB na Assembleia

Tamanho do texto

Divulgação/Assembleia Deputado estuda maneira de deixar sigla sem perder mandato

O PSDB, que já tem maioria na Assembleia Legislativa, pode ficar com uma bancada ainda maior, passando de oito para nove parlamentares na Casa de Leis. O deputado Zé Texeira (DEM) deve trocar de partido em breve.



“O governador pediu para eu ir para o PSDB e vou. Estou estudando uma forma de não perder o mandato. Vou para ficar ao lado do meu amigo, do homem Reinaldo Azambuja. Se o Mandetta (presidente estadual do DEM, Luiz Henrique Mandetta) não apoiar o Reinaldo, já disse que vou sair”, declarou.



Luiz Henrique Mandetta apoiou a eleição de Reinaldo Azambuja, mas ultimamente não demonstra tanta simpatia ao governo tucano. Na eleição em Campo Grande o DEM já mostrou racha, com o presidente municipal do partido, Airton Saraiva (DEM) apoiando Rose Modesto (PSDB) e Mandetta pedindo votos para Marquinhos Trad (PSD).



Se confirmada a troca, Zé Teixeira será o quinto deputado conquistado pelo PSDB fora das urnas. O partido elegeu quatro deputados, mas conseguiu dobrar o número na abertura da janela partidária.



A janela possibilitou a chegada de Beto Pereira, ex-PDT; Maurício Picarelli, ex-PMDB; Mara Caseiro, ex-PMB e Felipe Orro, ex-PDT. O PSDB ficará com sete deputados em janeiro, quando Ângelo Guerreiro (PSDB) assumir a Prefeitura de Três Lagoas. A vaga será de Herculano Borges (Solidariedade).



Com a mudança de Zé Teixeira o PSDB continuará com oito deputados. Dois a mais que o PMDB, que chegará a seis com a posse de Paulo Siufi (PMDB), herdeiro da vaga a ser deixada por Marquinhos Trad.