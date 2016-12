Apesar de prazo quase no fim, milhares ainda não sacaram abono PIS/Pasep 2014 em MS

Divulgação/Ministério do Trabalho Benefício tem o valor de um salário mínimo R$ 880

Trabalhadores têm até esta quinta-feira (29) para efetuar o saque do abono PIS/Pasep ano-base 2014. Depois desse período, o valor retorna ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O prazo para o saque do benefício foi prorrogado, conforme consta no site institucional do Ministério do Trabalho.



Em Mato Grosso do Sul, milhares ainda não sacaram o benefício, que tem o valor de um salário mínimo (R$ 880). O Ministério do Trabalho disponibilizou uma lista com os nomes de todos os trabalhadores que ainda não sacaram o Abono Salarial (ano-base 2014), divididas por estados e cidades. Clique aqui para fazer a consulta.



Os trabalhadores devem buscar uma agência da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil para realizar o saque. Outras informações podem ser obtidas diretamente com a Caixa, no caso do PIS, no telefone 0800-726 02 07, ou Banco do Brasil, no caso do PASEP, pelo número 0800-729 00 01. Os atendentes da Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho, que atende pelo número 158, também podem ajudar.