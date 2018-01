Ano de 2017 teve média de um caso de chikungunya registrado a cada três dias

O ano de 2017 encerrou com número relativamente alto para casos confirmados da febre chikungunya, transmitida pela picada do mosquito aedes aegypti. A média foi de uma confirmação da doença a cada três dias, em Mato Grosso do Sul. De acordo com Boletim Epidemiológico, em todo o ano passado foram confirmados 101 casos de chikungunya no Estado.

Reprodução / PMCG Períodos de chuva aumentam os riscos de proliferação do mosquito

O levantamento indica que a cidade com maior número de casos foi Campo Grande, com 41 confirmações. Em seguida aparece Corumbá, com 18 e em Eldorado foram 10.

Também houve registro de chikungunya em Água Clara (1), Amambai (1), Aquidauana (2), Aral Moreira (1), Bonito (8), Caarapó (2), Cassilândia (1), Chapadão do Sul (1), Coxim (1), Dourados (2), Fátima do Sul (1), Ladário (1), Maracaju (3), Miranda (1), Naviraí (3), Nova Andradina (1) e São Gabriel do Oeste (2).

Suspeita da doença

Os sintomas mais comuns nos casos de chikungunya são: febre de início súbito maior que 38,5°C e dor intensa nas articulações de inicio agudo, acompanhada ou não de edemas (inchaço), não explicado por outras condições, sendo residente ou tendo visitado áreas onde estejam ocorrendo casos suspeitos até duas semanas antes do início dos sintomas ou que tenha vínculo com algum caso confirmado.

Recomendações:

* Manter repouso

* Tomar muito líquido: água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco e sopas

* Manter amamentação

* Procurar uma unidade de saúde

* Evitar a exposição a mosquitos

Atenção

* Em alguns casos as dores articulares permanecem por meses e até anos. • Geralmente ocorrem casos próximos

* Pode acontecer infecção pela chikungunya e dengue ao mesmo tempo

* O mesmo mosquito pode carregar os dois vírus (DENGUE E CHIKV)

Riscos

* Gestantes

* Menores de 2 anos

* Maiores de 65

* Pessoas com comorbidade

Como prevenir?

*Descarte todos os objetos não utilizados que estiverem expostos às chuvas e podem acumular água: pneus, latas, garrafas, baldes, etc

*Tampe os tonéis e depósitos de água e troque diariamente a água dos bebedouros dos animais

*Coloque terra ou areia nos vasinhos de plantas, ou lugares que acumulem água

*Coloque o lixo em sacos plásticos, e mantenha a lixeira completamente tampada

* Tampe bem os recipientes que utiliza para acondicionar água: garrafões, jarras, tanques, etc

* Troque a água das plantas a cada três dias

* Evite deslocamento para áreas onde há transmissão instalada do vírus