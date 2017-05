André Puccinelli ganha mais cinco dias para pagar fiança de R$ 1 milhão

Deurico/Arquivo Capital News André Puccinelli tem até segunda-feira da semana que vem para pagar fiança

Ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, terá cinco dias a mais para pagar pela fiança no valor de R$ 1 milhão, estipulada pela Justiça Federal como alternativa a sua prisão. A decisão é do juiz substituto da 3ª Vara Federal de Campo Grande, Fábio Luparelli.



A medida atende ao pedido da defesa de Puccinelli, que solicitou liberação da dívida justificando que seu cliente teve seus bens bloqueados pela Justiça, o que impediria o pagamento do débito. O prazo inicial venceria às 18h de ontem (15), e como a decisão garante cinco dias úteis a mais para o pagamento, o mesmo se estendeu até a próxima segunda-feira (22).



Retornando de uma viagem a São Paulo, Renê Siufi, advogado do político, revelou ao Capital News não ter tido tempo de consultar a decisão, mesmo sendo favorável ao seu cliente. Por conta disso, disse que apenas comentaria o caso após analisar o documento.



Pagamento da fiança foi estipulado por conta de investigações da Operação Lama Asfáltica que apontam André Puccinelli como integrante de um esquema suspeito de desviar cerca de R$ 150 milhões dos cofres públicos. Ex-governador chegou a ser conduzido até a sede da Polícia Federal, em Campo Grande, na manhã da última quinta-feira (11), para prestar depoimento na 4ª fase da operação Lama Asfáltica, denominada Máquinas de Lama.





Nova fase

A operação deflagrada pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União (CGU) e Receita Federal foi resultado do trabalho da investigação realizada com base nos materiais colhidos nas fases anteriores da operação. Entre os crimes investigados, foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a servidores públicos.



Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva, nove de condução coercitiva e bloqueio de valores em reais em contas bancárias de pessoas físicas e de empresas. As atividades foram realizadas em quatro municípios de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Nioaque, Porto Murtinho e Três Lagoas e nas capitais, São Paulo (SP) e Curitiba (PR).



Justiça chegou a negar o pedido de prisão preventiva de Puccinelli, mas em contra partida, decidiu que o político deverá ser monitorado por tornozeleira eletrônica, conforme vem acontecendo desde a semana passada.