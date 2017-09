Ameaça de estupro vira anúncio automático no Facebook

Tamanho do texto

Cada vez mais elementos das redes sociais que usamos diariamente são controlados por algoritmos que detectam nosso comportamento e preferências, de forma a nos sugerir coisas. Mas toda essa automação levou a uma situação, no mínimo, bizarra, quando uma ameaça de morte e estupro publicada pela jornalista britânica Olivia Solon se transformou em anúncio que promovia o Instagram para os amigos dela no Facebook. Há quase um ano, ela publicou na rede social de fotos uma captura de tela de um e-mail recebido, contendo mensagem de ódio.

O autor, claro, não identificado, ameaça matá-la, mas não sem antes a estuprar, completando a poesia com um xingamento. Solon publicou o texto no Instagram, mas a postagem acumulou apenas três curtidas e algumas dezenas de comentários. Mesmo assim, a publicação parece ter sido considerada popular pelo algoritmo do Facebook, que, agora, a utilizou para promover a rede social para a irmã de Solon.

Você já deve ter visto essa mecânica em ação, coletando uma imagem aleatória de um contato próximo e a exibindo para você, indicando que o fulano em questão e mais uma grande quantidade de amigos também estão no Instagram, ao lado de um link para acesso à plataforma.

A situação foi encarada com humor por Solon, mas acabou gerando críticas na imprensa europeia, principalmente pela falta de sensibilidade. Por mais que tenha sido algo automático, ainda assim trata-se de uma ameaça de morte e estupro sendo transformada em anúncio, algo que, com certeza, não cairia bem junto à direção da rede social.

Em resposta, o Instagram pediu desculpas pelo caso e disse que o anúncio não se trata de uma "promoção paga", mas sim de um funcionamento automático de seu algoritmo, voltado para aumentar o engajamento entre as pessoas e a utilização cruzada das plataformas da companhia. A empresa esclarece, ainda, que publicações desse tipo aparecem apenas para uma pequena parcela dos usuários - neste caso, apenas aqueles que não possuem conta na rede social de imagens.