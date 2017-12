Alunos transformam mural escolar em canal no Youtube

SED / Governo de MS Direto da redação: Professora e alunos em mais um dia de reunião de pautas

Alunos têm usado a tecnologia para incrementar informativo escolar, com notícias distribuídas por canal de vídeos e página em rede social.

O antigo mural escolar foi substituído por um canal no Youtube e uma página no Facebook, que complementam as informações divulgadas no jornal impresso produzido pelos alunos da EE de Tempo Integral Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, no Jardim Tarumã, em Campo Grande.

O professor gerenciador de tecnologias e recursos midiáticos, Alex Barbosa de Lima, auxilia o grupo de estudantes. Ele explica que são utilizadas as salas de tecnologia educacional, de multimeios e de vídeo, aparelhos de telefone celular, notebooks e a rádio escolar para produção final dos trabalhos apresentados.

O “Bonifácio News” têm o objetivo motivar os estudantes na escrita, oralidade, comunicação e interação social.

A estudante e participante do projeto, Geovana Pereira, explica que os alunos fazem reuniões de pautas semanais para definir os assuntos que serão cobertos. Eles mesmos produzem e editam o material.

No dia a dia, os alunos fazem a seleção de textos e imagens, linha editorial, secções temáticas, titulação, paginação, grafismo e fotografia desenvolvendo aptidões no domínio das novas tecnologias da informação e comunicação.

“Os estudantes cobrem eventos, dão as notícias da escola e passam a desempenhar um papel agradável, com proficiência e qualidade para o século 21”, explica a professora Patrícia Cardoso, que acompanha o trabalho.