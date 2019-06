Alunos dos 5°e 9° anos da REME passam por simulado pela Prefeitura

Tamanho do texto

Divulgação/PMC A iniciativa faz parte das estratégias de melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos alunos e permite averiguar as necessidades pedagógicas de cada turma.

Nesta terça-feira (11), os alunos do 5º e 9° anos de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino (REME) participam do 2° Simulado promovido pela Prefeitura de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Educação.

Os resultados serão utilizados na revisão do planejamento, na priorização dos conteúdos e nas estratégias de intervenções do processo de ensino-aprendizagem.

Para a Secretaria Municipal de Educação, o Simulado é a melhor maneira de o aluno verificar quais são seus pontos fortes e fracos. O resultado possibilita reorganização do estudo, focando em exercitar as habilidades nas quais não obteve êxito.

O simulado busca apontar as dificuldades e oferecer a chance de o aluno aprender a trabalhar a concentração e controlar o tempo de realização de tarefas, tornando-os aptos ao sistema de avaliações diagnósticas do MEC.

O 3° Simulado será realizado ao final do terceiro bimestre.