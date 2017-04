Alunos da Reme recebem tratamento odontológico gratuito

Prefeitura de Campo Grande Mil alunos passarão por atendimentos

Os alunos da Escola Municipal José Mauro Messias passarão por triagem para tratamento odontológico gratuito. As avaliações acontecem nesta quinta-feira (28), no bairro Moreninha 4.



Ao todo são seis profissionais que integram o grupo Dentistas do Bem que desenvolvem o trabalho social. A ideia é fazer uma avaliação bucal e oferecer tratamento dentário aos casos mais graves.



Mil alunos, entre 11 e 16 anos, passarão por atendimentos, de acordo a coordenadora do grupo em Campo Grande, a dentista Marcia Cristina Tezeli. Ela explica que, apesar do foco ser os alunos, a comunidade do bairro também é convidada a ir até a unidade escolar passar pela avaliação, que acontecerá até às 16 horas, na unidade escolar.



Depois da avaliação, as informações são encaminhadas ao escritório central do ‘Dentistas do Bem’, em São Paulo e, no máximo em 20 dias, os alunos selecionados são avisados. Eles ganham tratamento dentário até os 18 anos, realizado pelo grupo de Campo Grande, que hoje conta com 151 dentistas.