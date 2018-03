Alunos da Reme poderão fazer passeios turísticos gratuitos com City Tour

Os alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) terão a oportunidade de conhecer de perto os principais pontos turísticos de Campo Grande. O Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer uma programação para que os alunos das REME utilizem ônibus City Tour foi sancionado pelo prefeito Marquinhos Trad.

Publicada no Diogrande desta segunda-feira (12), a Lei 5.976/18, foi aprovada no dia8 de fevereiro deste ano em segunda discussão e votação pelo Legislativo Municipal. De acordo com texto do projeto, a Prefeitura de Campo Grande irá promover para os alunos da REME passeios pelos pontos turísticos da cidade de forma gratuita utilizando o ônibus City Tour. O calendário e a programação das atividades serão definidos pelo Poder Executivo.

Para o vereador Otávio Trad (PTB), autor do projeto em parceria com vereador André Salineiro (PSDB), os passeios são uma maneira de os alunos da REME aprenderem sobre história da cidade de maneira prática. “As crianças têm uma capacidade de assimilar conteúdos de forma rápida e quando oferecemos experiências práticas, sabemos que o aprendizado apresenta resultados ainda melhores. Por isso, passeios como esse com City Tour são de extrema importância para ensinar futuras gerações sobre história e cultura de nossa cidade.”

Otávio também é autor de outras leis de valorização da cultura como a Lei 5.817/17 que institui a Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Campo Grande e a Lei 5.560/15 que institui o Dia Municipal da Poesia. Campo Grande possui uma série de museus históricos, que guardam registros desde a fundação da cidade, como é o caso do Museu José Antonio Pereira, e também dedicado à arte, que reúnem as manifestações culturais dos campo-grandenses, como a Morada dos Baís, primeira residência de alvenaria da cidade concluída em 1918, que hoje abriga a obra da artista plástica, escritora, musicista Lidia Baís.