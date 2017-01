Alistamento Militar pode ser feito pela internet

Os jovens devem preencher o cadastro de recrutamento pela internet e receberão pelo e-mail informações sobre as próximas etapas e prazos e se foram selecionados ou dispensados do serviço militar obrigatório.



O alistamento é obrigatório para jovens do sexo masculino que completarão 18 anos em 2016. Depois de se alistar pela internet, o jovem precisa ir à Junta Militar apresentar documentação: certidão de nascimento, comprovante de residência e uma foto 3 x4.



O Serviço Militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas pelas Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e compreenderá, na Mobilização e Pessoal, todos os encargos com a Defesa Nacional.



O alistamento é obrigatório e, sem ele, a pessoa fica impedida, por exemplo, de tirar passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino. Está previsto pagamento de multa, que varia de acordo com a quantidade de dias em que o candidato deixou de se alistar.