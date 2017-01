Alimentação do Hospital Cassems de Campo Grande vem da agricultura familiar

Divulgação/Assessoria O presidente da Cassems entende que a Caixa dos Servidores atua como indutora da economia do Estado

O Hospital Cassems de Campo Grande em uma parceria inédita com a Cooperativa Agrícola Mista da Pecuária Leiteira e de Corte e da Agricultura Familiar (Cooplaf), a Cassems oferece aos colaboradores do hospital e aos pacientes internados refeições preparadas com alimentos orgânicos produzidos pela Cooperativa. Além de levar uma alimentação de qualidade, livre de agrotóxicos, a parceria proporciona o escoamento da produção.



A Cooplaf tem dois anos de existência e é localizada em Campo Verde, distrito de Terenos. A cooperativa conta com participação de 525 propriedades e, na região do assentamento, cerca de 6 mil pessoas trabalham e vivem da agricultura familiar. De acordo com a secretária da Cooplaf, Lucilha Almeida, a parceria vai ajudar a escoar toda a produção da cooperativa.



“Hoje, a agricultura familiar produz muito, mas não consegue a parte de escoamento. A parceria com o Hospital Cassems foi de suma importância para a gente. Geralmente, quando se usa esses produtos aqui eles vêm de fora e deixa de gerar riquezas no nosso Estado e a Caixa dos Servidores entendendo isso, se prontificou imediatamente em fazer essa parceria e ajudar o desenvolvimento da agricultura familiar”, afirma Lucilha.



O presidente da Cassems entende que ao firmar a parceria com a cooperativa, a Caixa dos Servidores, além de oferecer uma alimentação mais saudável, atua como indutora da economia do Estado.



“A parceria entre a Cassems e a Cooplaf é muito importante para o nosso Estado, porque o nosso hospital, ao comprar os produtos oriundos da agricultura familiar, serve como indutor de um setor muito importante da economia. É uma fonte de alimentos saudáveis, praticamente orgânicos, para os nossos pacientes e para os nossos funcionários do hospital Cassems de Campo Grande”, pontua Ayache.