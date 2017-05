Águas Guariroba leva tarifa social a famílias do bairro Jardim Presidente

Divulgação/Águas Guariroba Para obtenção do benefício a renda familiar deve ser de até um salário mínimo

O atendimento social da Águas Guariroba estará no Bairro Jardim Presidente, na próxima terça-feira (16), para realizar o cadastro da tarifa social.



O benefício prevê desconto de 50% nas faturas mensais de água e esgoto com o objetivo de facilitar o acesso de famílias de baixa renda aos serviços de saneamento básico.



Os requisitos necessários para ter direito a tarifa social são: ter renda familiar comprovada de até um salário mínimo; ser proprietário de um único imóvel destinado exclusivamente à sua moradia e de sua família, ser isento do pagamento do IPTU; ser consumidor monofásico de energia elétrica, utilizando até 100 Kwh/mês e não consumir mais do que 20 mil litros de água por mês.



Estes critérios foram estabelecidos pela lei municipal 3.928, de 26 de dezembro de 2001, que instituiu o programa na Capital.