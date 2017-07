Aguás Guariroba irá revitalizar 22km de asfalto da Capital a pedido do prefeito

Anderson Ramos/Capital News Remendos para o tratamento de esgoto tem se deteriorado com o tempo, causando transtorno a população

Para solucionar os problemas de esgoto da Capital, empresa precisa retirar parte do asfalto e remendá-lo após o serviço. Porém, insatisfeito com a qualidade do asfalto de Campo Grande, deteriorado com o tempo e com remendos necessários para a rede de esgoto, intensificando os problemas, o prefeito Marquinhos Trad, procurou a diretoria da Águas Guariroba em busca de uma compensação ao transtorno causado à população.



Com isso, a Águas Guariroba, reconhecendo os problemas causados se comprometeu a revitalizar o asfalto de 15 ruas de Campo Grande, totalizando investindo de R$ 7 milhões, para recuperar 22 quilômetros. A obra asfáltica tem o objetivo de evitar a volta de infiltrações de água pelas trincas dos pavimentos adjacentes a essas faixas.



A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) juntamente com a concessionária de água mapearam os locais onde é necessário o recapeamento total da rua, identificando 15 vias para revitalização.



Para o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, “No microrevestimento os buracos existentes são tapados e as imperfeições da pista são corrigidas. Em seguida é usada uma espécie de cola impermeabilizante e sobre o pavimento antigo há aplicação de material à base de pedra brita zero, pedrisco, pó de areia e massa asfáltica”, explicou.



A maior parte, dos 22 quilômetros de pistas que passarão por esta manutenção, já receberam o tapa-buraco neste ano. Ainda segundo o secretário, a revitalização irá prevenir o aparecimento de novos buracos e garante mais 15 anos de vida útil para o asfalto.



Ruas que receberão recapeamento:



– Padre João Crippa: Entre Afonso Pena e Mato Grosso



– Dom Aquino: Entre a Ernesto Geisel e Rua 25 de Dezembro



– Antônia Maria Coelho: Entre Ernesto Geisel e Rua 25 de Dezembro



– Mascarenhas de Moraes: Entre a Cel. Antonino e a Tamandaré



– Raul Pires Barbosa: Entre as ruas Ceará e Jeribá



– Santana: Entre a Zahran e a Rua do Cruzeiro



– Pontalina: Entre a Vitor Meireles e a Guaicurus



– Yokoama: Entre a Café Filho e Amélia Carvalho Bais



– Rodolfo José Pinho: Entre José Antonino e Zahran



– Rachid Neder: Entre a Ernesto Geisel e Dolor Ferreira de Andrade



– Senador Filinto Muller: Entre Manoel da Costa Lima e George Chaia



– Manoel Inácio de Souza: Entre Hermelita de Oliveira Gomes e Espírito Santo



– Pedro P. S. Oliveira: Entre Marginal Bálsamo e Marginal Lageado



– Amazonas: Entre a Salinas e Enoque Vieira de Almeida



– Antônio Moraes Ribeiro: Entre a Tamandaré e Januário Barbosa