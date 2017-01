Agora: Marquinhos apresenta decisão sobre servidores Seleta e Omep

Deurico/Capital News Líder do PSD na Câmara, Chiquinho Telles diz que decisão judicial atendeu ao pedido do prefeito.

Funcionários da Seleta e Omep, estão reunidos junto com a Comissão Especial de Vereadores e o prefeito Marquinhos Trad na Câmara Municipal de Campo Grande, para conversarem sobre decisão judicial conforme anunciado pelo prefeito no começo da semana.



De acordo com líder do prefeito na Casa de Leis, Chiquinho Telles (PSD), decisão judicial atendeu pedido do prefeito e a recontratação deve ser feita. “Provavelmente vão retornar, há um entendimento, uma decisão judicial a favor dos trabalhadores, eles almejavam por isso”, disse.

"Estamos fazendo aqui nossa obrigação. Essa Comissão não sossegará até ver vocês receberem tudo e que vocês continuem no mercado de trabalho empregados", diz vereadora Dharleng Campos.



Mais de quatro mil funcionários foram demitidos das entidades, devido denúncias de desvio de verbas públicas, onde as instituições sustentariam "fantasmas".

(Matéria editada as 14h 45 para acréscimo de informações.)