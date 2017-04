Agetran irá liberar faixas exclusivas durante greve de ônibus

Deurico/Capital News Os funcionários de empresas de ônibus já confirmaram a paralização

A Agência Municipal de Trânsito (Agetran) vai liberar todas as faixas exclusivas para ônibus, táxis e veículos de emergência durante a greve nacional de trabalhadores nesta sexta-feira (28).



De acordo com o diretor da Agetran, Janine Bruno, a Guarda Municipal e a Polícia Militar já foram informadas sobre a liberação das faixas no período de paralisação, que ainda não foi definido pelos trabalhadores.



Com a medida momentânea, os motoristas da capital poderão transitar livremente em faixas como da Avenida Duque de Caxias e ruas Rui Barbosa, 26 de Agosto, Maracaju e Calógeras. “Encerrada a greve, a proibição volta ao normal”, esclarece Janine.



Paralização

Os funcionários de empresas de ônibus já confirmaram a adesão à greve, o que deverá aumentar o número de veículos transitando pela Capital nesta sexta-feira.