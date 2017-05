Agetran interdita vias para realização de eventos neste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), alerta para interdições de vias públicas para realização de eventos religiosos e sociais, neste sábado (13) e no domingo (14).



Sábado:

Para a tradicional festa de São Benedito, será interditada a Rua Dom Cirilo entre Ruas do Seminário e Avenida Heráclito Diniz de Figueiredo, entre das 18h as 02h.



Na realização do Evento Religioso (Festa do Padroeiro) terá interdição na Rua Presidente Rodrigues Alves entre Avenida Presidente Vargas e a interdição da Rua do Carmo entre Rua Presidente Rodrigues Alves e Rua Américo Brasiliense – das15h ás 00h.



A Rua Osvaldo Aranha será interditada das 13h às 22h. A Rua Maracá ente Ruas Tapajós e Rua Xingu, será interditada das 14h às 22h no. No domingo (14) será interditadada 14 às 19 horas para realização de evento social.



Para realização de Evento Religioso da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, será interditada a Rua Frei Gregório ente Rua Roberto Spengler e Rua Aluizio de Azevedo, das 15h às 22h.



Domingo:

Amanhã, para realização de evento militar em alusão ao dias das mães será interditada a Rua Sargento Cecílio Yule, ente Rua Armando de Oliveira e a Avenida Afonso Pena.

Para realização de Evento Religioso será interditada a Avenida Calogeras a partir da Rua das Bandeiras.