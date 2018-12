Agepen inicia cursos profissionalizantes para mais de 400 detentos no MS

Agepen/Divulgação Projeto é uma ação conjunta entre o Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério Extraordinário da Segurança Pública

Considerada um dos pilares no processo de ressocialização de detentos, a capacitação profissional tem ajudado a levar novas perspectivas de vida a custodiados da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), com qualificações promovidas em unidades prisionais de Mato Grosso do Sul, efetivadas por meio de parcerias e ações governamentais.

Dentro desta perspectiva, acabam de iniciar no Estado 20 cursos profissionalizantes voltados à população carcerária, oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec). Outros oito estreiam ainda este ano, garantindo, ao todo, ensino profissional a mais de 430 detentos.

As capacitações atendem a reeducandos de 21 presídios, distribuídos em 16 municípios, e envolvem áreas de assistente administrativo, barbeiro, garçom, manicure e pedicure, padeiro, pedreiro de alvenaria e recepcionista.

A ação integra o programa nacional "Educação Profissional nas Prisões: Pronatec como estratégia de promoção à cidadania”, realizado em uma ação conjunta entre o Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério Extraordinário da Segurança Pública, com financiamento do Departamento Penitenciário Nacional/MJ. Em Mato Grosso do Sul, a organização para promoção dos cursos ocorre por meio de parceria entre a Agepen e a Secretaria de Estado de Educação (SED).

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a dificuldade de ingresso no mercado de trabalho aumenta consideravelmente quando o candidato ao emprego é um ex-presidiário, mesmo ele não devendo nada mais à justiça. “O preconceito e o medo de empregar uma pessoa que cometeu um crime e ficou na prisão ainda são muito grandes”, avalia. “Nesse contexto, ter uma profissionalização, com certeza, é um diferencial importante”, afirma.